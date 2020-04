Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,615 EUR +1,43% (16.04.2020, 11:46)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Auch die Aktie von Gazprom habe in den vergangenen Wochen stark unter dem massiven Verfall der Ölpreise gelitten. Ausgehend vom Hoch im Herbst hätten sich die Anteilscheine des weltgrößten Erdgasproduzenten um rund 40 Prozent verbilligt. Doch es bleibe ein Trostpflaster: Die Dividende für 2019 sei stattlich.Demnach plane die Konzernführung offenbar, für das abgelaufene Jahr 15,24 Russische Rubel je Anteilschein auszuschütten. Die in Deutschland handelbaren ADRs würden praktisch zwei "normale" Aktien verbriefen. Damit würde sich die Brutto-Auszahlung auf 30,48 Rubel beziehungsweise 0,38 Euro belaufen. Hieraus ergebe sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine satte Brutto-Dividendenrendite von 8,2 Prozent.Der Dividendenvorschlag müsse noch bei der Hauptversammlung am 26. Juni abgesegnet werden, was als sehr wahrscheinlich gelte. Der Stichtag für die Dividendenzahlung sei dann voraussichtlich wieder Mitte Juli. Die Ausschüttung erfolge etwa einen Monat später.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,584 EUR +3,24% (16.04.2020, 11:30)