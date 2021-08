XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (12.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In dieser Woche laufe es für das Papier des russichen Konzerns rund. Seit Montag stehe die Gazprom-Aktie jeden Tag im Plus und sei nun kurz davor eine wichtige charttechnische Hürde zu überwinden. Der zuletzt lahmende Aufwärtstrend könnte jetzt wieder Fahrt aufnehmen. Auf diese Marken sei besonders zu achten.Mitte Juli sei der kurzfristige Aufwärtstrend der Gazprom-Aktie ins Stocken geraten. Nach dem Dividendenabschlag am 14. Juli habe der Wert eine Kurslücke zwischen 286,93 und 293,00 RUB (russische Rubel) gerissen auf und in den darauffolgenden fünf Tagen bis an die Unterstützung an der 50-Tage-Linie bei 273 RUB zurückgesetzt.Diese Unterstützung habe allerdings erfolgreich getestet werden können und die Gazprom-Aktie habe sich Stück für Stück entlang dieser Linie nach oben gekämpft. In dieser Woche habe die Aufwärtsbewegung jedoch an Dynamik gewonnen, sodass der Titel nun an der oberen Gap-Kante bei 293 RUB stehe. Könne die Gazprm-Aktie am heutigen Donnerstag über dieser Marke schließen, würde das ein Kaufsignal generieren. Ein anhaltender Anstieg bis an das Juli-Hoch bei 298,48 RUB sei dann wahrscheinlich. Darüber liege das Ziel am markanten Zwischenhoch bei 319,40 RUB.