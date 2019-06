Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Zollstreit zwischen den USA und China spitze sich weiter zu. Immer mehr Marktteilnehmer würden die Eskalation mit entsprechend negativen Folgen für die Weltwirtschaft befürchten. Dies würde für eine schwächere Ölnachfrage sorgen, weshalb die Ölpreise auf Tauchstation gehen und den Kurs von Gazprom belasten würden.Am Papier des russischen Erdgasriesen die herbe Korrektur der Ölpreise (Gazprom leide unter dem Ölpreisrückgang indirekt, zum einen über die Öltochter Gazpromneft, zum anderen seien auch die Gaspreise bei zahlreichen Verträge an die Ölpreise gekoppelt) sei jedoch bisher komplett vorbeigegangen. Die Gazprom-Aktie befinde sich weiter im Höhenflug im Zuge der kräftig angehobenen Dividende und solider Quartalszahlen.Trotz der zuletzt sehr schwachen Ölpreisentwicklung präsentiere sich der Aktienkurs der Dividendenperle relativ robust. Anleger könnten bei der Gazprom-Aktie engagiert bleiben. Der Stoppkurs sollte auf 4,40 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Uanalyse vom 03.06.2019)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:5,836 EUR -0,78% (03.06.2019, 09:52)