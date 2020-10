Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,629 EUR -0,90% (02.10.2020, 14:27)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es seien durchaus verrückte Zeiten an der Börse. Auch beim Blick auf die Gazprom-Aktie dürften sich viele Investoren wundern. Der Kursverlauf sei absolut deprimierend. Man könnte meinen, die Zukunftsaussichten für den weltgrößten Erdgasproduzenten seien sehr schlecht. Andererseits sei aber derzeit kein einziger Experte, der sich mit der Gazprom-Aktie befasse, skeptisch gestimmt.So rate keiner der 14 Analysten, die sich regelmäßig mit Gazprom befassen würden, zum Verkauf des Titels. Drei würden die Aktie mit halten einstufen und elf würden jetzt den Kauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel je ADR liege derzeit bei 6,68 USD - satte 58% über dem aktuellen Kursniveau. Die Experten würden meist die starke Marktstellung, die hohen Gewinne und die langfristigen guten Aussichten durch die steigende Marktmacht in Europa sowie die Expansion in Asien loben. An der Börse scheine dies die Mehrheit der Marktteilnehmer aktuell aber einfach nicht zu interessieren. Daher gelinge es der Gazprom-Aktie weiterhin nicht, endlich einen nachhaltigen Boden auszubilden. Im heutigen Handel sei nun sogar ein neues Jahrestief markiert worden.Auch "Der Aktionär" sei mittel- bis langfristig positiv für Gazprom gestimmt. Wegen des schwer angeschlagenen Charts dränge sich aktuell vorerst jedoch kein Einstieg auf. Wer bereits an Bord sei, sollte den Stopp bei 3,20 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,64 EUR -0,68% (02.10.2020, 14:42)