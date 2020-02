ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (06.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Papier des russichen Konzerns sei in den vergangenen Wochen unter Druck geraten. Hauptverantwortlich hierfür sei neben den gesunkenen Ölpreisen auch ganz klar der Rückgang bei den Gaspreisen gewesen, der zwischenzeitlich sogar richtig heftig ausgefallen sei. Allerdings sei es nicht ungewöhnlich, dass es am Gasmarkt zu mitunter heftigen Kursauschlägen komme. Anleger sollten sich dadurch nicht verunsichern lassen, zumal die in den Lieferverträgen von Gazprom vereinbarten Preise oftmals im Vorfeld festgelegt worden seien. Teilweise würden schwankende Öl- und Gaspreise für veränderte Konditionen sorgen. Dieser Mechanismus sei jedoch eher träge.Natürlich dei der deutliche Rückgang der Gaspreise, der auch die Gazprom-Aktie in Mitleidenschaft gezogen habe, ärgerlich, aber letztlich kein Grund zur Panik. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den extrem günstig bewerteten Weltmarktführer in einem strategisch wichtigen Markt seien nach wie vor gut. Mutige Anleger könnten daher bei Gazprom weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte bei 5,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,636 EUR -1,19% (06.02.2020, 11:43)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,61 EUR -1,78% (06.02.2020, 12:03)