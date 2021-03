Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Während in Europa weiterhin hitzig über die Fertigstellung von Nord Stream 2 gestritten werde, laufe es bei einem anderen Pipeline-Projekt des russischen Konzerns derzeit blendend. Wie Gazprom in dieser Woche mitgeteilt habe, hätten die Exporte nach China im Februar im Jahresvergleich verdreifacht werden können. Denn die wieder aufstrebende Volkswirtschaft Chinas benötige stetig mehr Energie und wolle den Bedarf in Zukunft stärker mit Erdgas decken. Nachdem im Vorjahr 4,2 Mrd. Kubikmeter durch die 2019 fertiggestellte Pipeline geströmt seien, könnten es in diesem Jahr knapp 10 Mrd. Kubikmeter werden.Der Gasexport solle in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen und langfristig die Marke von 38 Mrd. Kubikmeter erreichen. Dann würde Gazprom im Jahre 2035 in China über einen Marktanteil von voraussichtlich ca. 25% verfügen.Das Geschäft in China laufe gut an und könnte in den kommenden Jahren zu einem echten Wachstumsmotor für Gazproms Umsatz- und Gewinnentwicklung werden. Allerdings sollte der Einfluss des chinesischen Marktes auch nicht überbewertet werden. Zum Vergleich: Nach Deutschland liefere Gazprom über 50 Mrd. Kubikmeter pro Jahr und damit deutlich mehr als nach China.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,95 EUR -0,10% (05.03.2021, 10:31)