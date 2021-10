XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (12.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gaspreis-Rally verunsichere hierzulande viele Verbraucher - und lasse in Russland die Kassen klingeln. Denn Gazprom spiele die aktuelle Entwicklung natürlich voll in die Karten. Wie "Bloomberg" berichte, denke der Vorstand nun darüber nach, die Prognose für die Exportpreise erneut zu erhöhen.Demnach dürfte der durchschnittliche Absatzpreis bei 295 bis 330 US-Dollar je 1.000 Kubikmeter liegen. Bislang habe die Prognose lediglich 270 US-Dollar gelautet. "Bloomberg" habe auf Aussagen eines Analysten von Wood & Co verwiesen, der sich mit dem Gazprom-Vorstand getroffen habe. Beim Volumen würden die Manager des Rohstoffriesen weiterhin von einem Absatz in Höhe von 183 Milliarden Kubikmetern ausgehen.Der durchschnittliche Exportpreis für das Jahr 2022 dürfte dem Bericht zufolge bei mindestens 330 Dollar liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,805 EUR -1,34% (12.10.2021, 09:13)