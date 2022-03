Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,266 EUR -29,76% (28.02.2022)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR -19,16% (01.03.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (25.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es deute sich der Showdown an. Die Ankündigung von Wladimir Putin, für Gaslieferungen aus Russland müssten "unfreundliche Staaten" wie Deutschland und die übrigen EU-Mitglieder in Rubel bezahlen, verschärfe Ängste vor einer Krise am Energiemarkt. Gazprom als wichtigster Lieferant für viele Staaten stehe hier natürlich im Mittelpunkt des Streits.Die Abkehr von Fremdwährungen solle in erster Linie den Rubel stärken, dessen Kurs nach Russlands Einmarsch in die Ukraine abgestürzt sei. Und tatsächlich habe die russische Landeswährung unmittelbar nach Putins Anweisung zu US-Dollar und Euro kräftig zugelegt. Auch am Donnerstag sei der Kurs des Rubel zum US-Dollar gestiegen. Am Vormittag habe ein US-Dollar rund 96 Rubel gekostet, vor der Ankündigung Putins vom Mittwoch seien es noch mehr als 100 Rubel gewesen. Kurz vor Kriegsbeginn habe ein US-Dollar rund 80 Rubel gekostet.Schätzungen der Brüsseler Denkfabrik Bruegel zufolge würden die EU-Staaten derzeit täglich rund 420 Mio. USD für russisches Gas aus und knapp 400 Mio. USD für Öl aus Russland ausgeben. Dreistellige Millionenbeträge in Euro oder US-Dollar müssten also allein für Gasimporte in Rubel getauscht werden, um Lieferungen zu bezahlen.Fachleute seien unsicher. Kerstin Hottner, Rohstoffexpertin bei der Schweizer Bank Vontobel, habe darauf verwiesen, dass etwa 60% der russischen Gaslieferungen in Euro und 40% in US-Dollar bezahlt würden. Die Frage sei, ob es überhaupt möglich wäre, für die teils langfristigen Lieferverträge kurzfristig die Währung zu ändern. Und ob Gasimporteure ihre Währungen in Rubel tauschen könnten, denn viele russische Banken und auch die Zentralbank stünden unter Sanktionen.Ob die Liquidität am Rubelmarkt reiche, um alle Gasrechnungen in der russischen Währung zu begleichen, sei schwer zu sagen, meine Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Jedoch könne die russische Notenbank theoretisch unbegrenzt Rubel drucken und an Gas-Käuferländer gegen Devisen geben, fraglich sei der Umtauschkurs.Große Unternehmen wollten sich dazu nicht äußern. Aus Kreisen der Energiehandelsbranche habe es geheißen, dass die Anweisung Putins derzeit nicht als problematisch angesehen werde. Es würden weiter Zahlungen geleistet, auch in Rubel. Anders reagiere der österreichische Energiekonzern OMV: Er wolle seine Zahlungen für russisches Gas vorerst nicht von Euro auf Rubel umstellen.Putins Schritt dürfte ein Versuch sein, die EU zu zwingen, ihre Sanktionen zu unterlaufen, würden auch Analysten der DekaBank meinen. Westliche Länder hätten im Ausland lagernde russische Devisenreserven weitgehend blockiert. Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann betone aber, dass nicht alle russischen Banken vom Kommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen seien. Der Kauf von Rubel, um Gas-Rechnungen zu bezahlen, sei durchaus möglich. Jedoch könnten die Preise steigen, wenn Verträge auf Rubel umgeschrieben würden. "Europäische Importeure, die mittels längerfristiger Lieferverträge bisher vor dem Anstieg der Gaspreise geschützt waren, könnten sich verschlechterten Konditionen ausgesetzt sehen", so die Commerzbank.Die Gaslieferungen würden nach russischen Angaben weiter laufen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordere die Bundesregierung aber auf, die Frühwarnstufe im nationalen Notfallplan Gas auszurufen. "Es liegen konkrete und ernstzunehmende Hinweise vor, dass wir in eine Verschlechterung der Gasversorgungslage kommen", habe BDEW-Chefin Kerstin Andreae gesagt. Seitens der Bundesnetzagentur müssten Kriterien entwickelt werden, welche Industrien und Sektoren weiter mit Gas auch bei einer Mangellage versorgt würden: "Die Haushaltskunden sind qua existierender Regelung geschützt." Das Bundeswirtschaftsministerium habe gesagt, derzeit gebe es keine Engpasslage und daher auch keine Notwendigkeit für eine Frühwarnstufe.Es werde spannend, inwieweit Gazproms Partner den Forderungen des Kremls nachkämen. Die Gazprom-Aktie sei indes gestern an der Moskauer Börse kurzzeitig wieder handelbar gewesen. In Deutschland sei der Handel mit den Anteilen des weltgrößten Erdgasproduzenten weiterhin nicht möglich. Anleger sollten alleridngs ohnehin weiter eher auf Konkurrenten wie Shell oder Equinor setzen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2022)