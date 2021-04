Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.

Der Druck der USA und anderer Länder auf einen Baustopp von Nord Stream 2 bleibe hoch. Die Bundesregierung plädiere aber weiterhin dafür, noch die letzten Kilometer der zweiten Ostsee-Pipeline zwischen Russland und Deutschland fertigzustellen. Dies habe nun erneut Bundesaußenminister Heiko Maas bestätigt.

So sehe er in der jüngsten Zuspitzung des Konflikts mit der Ukraine keinen Grund, den Bau von Nord Stream 2 zu stoppen. Diese Diskussion werde seiner Meinung nach "jetzt auch nicht unbedingt dazu führen, dass das russische Verhalten sich verändern würde", habe der SPD-Politiker gestern Abend in den ARD-Tagesthemen erklärt. Er habe betont: "Ich glaube eher, das Gegenteil wäre der Fall."

Gazprom bleibe aus politischen Gründen nach wie vor ein sehr heißes Eisen und für nervenschwache Anleger daher eher ungeeignet.