Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,19 EUR -1,87% (11.10.2018, 11:52)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der gestrige Tag habe es wirklich in sich gehabt: Weltweit sei es mit den Kursen nahezu sämtlicher Aktien steil nach unten gegangen - egal ob Small Cap oder Blue Chip. Auch die Anteilscheine von Gazprom seien heftig unter Beschuss geraten. Viele Investoren würden sich jetzt fragen, was jetzt zu tun sei.Die Antwort sei einfach: nichts! Klar könnte es auch an den kommenden Handelstagen turbulent an der Börse zugehen. Ferner könnte auch eine Korrektur der viele Woche stark gelaufenen Ölpreise einen Belastungsfaktor darstellen. Doch an den grundsätzlich guten Perspektiven für den Konzern habe sich auch durch den gestrigen Tag rein gar nichts geändert. Das Wertpapier sei ohnehin schon immer ein Papier für Anleger mit starken Nerven gewesen. Dabei bleibe es weiterhin.Investierte Anleger könnten also weiter an Bord bleiben. Der Stopp sollte bei 3,50 Euro belassen werden. Auf der anderen Seite drängt sich ein Neueinstieg für noch nicht investierte Anleger in der aktuell sehr nervösen Marktlage aber natürlich auch nicht unbedingt auf, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Gazprom-Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2018)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,18 EUR -3,69% (11.10.2018, 11:35)