XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,50 EUR +1,17% (01.07.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (02.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Mit dem Aktienkurs des russischen Konzerns sei es an den letzten Handelstagen weiter nach oben gegangen. Ob sich diese Entwicklung fortsetze, hänge entscheidend davon ab, was die OPEC+ beschließe. Das Ölkartell und seine Partnerländer würden nun am Freitag versuchen, eine Einigung über ihre Förderstrategie zu finden. Die als OPEC+ bekannte Allianz aus rund zwei Dutzend Ölexporteuren habe sich am Donnerstag nicht darauf verständigen können, wie weit ab August die Ölhähne aufgedreht werden sollten.Zwar könnte es im Zuge der Förderanhebungen der OPEC+-Staaten zu Verlusten bei den Brent, WTI & Co sowie und bei den Aktien der Energieriesen kommen. Das aktuelle Niveau der Ölpreise sei aber ausreichend hoch, damit effiziente Firmen weiterhin Gewinne in Milliardenhöhe erzielen könnten. Die günstig bewertete Gazprom-Aktie sei attraktiv. Anleger könnten weiterhin dabeibleiben und den Stoppkurs bei 4,90 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,53 EUR +0,15% (02.07.2021, 08:05)