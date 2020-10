Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,661 EUR -1,59% (01.10.2020, 17:53)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,662 EUR -1,32% (01.10.2020, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (01.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Erdgasriese habe seine Export-Prognose für das Gesamtjahr nun bestätigt. Demnach rechne Gazprom damit, im Gesamtjahr rund 170 Milliarden Kubikmeter nach Europa zu liefern. Zum Vergleich: Im Vorjahr habe der Gasabsatz noch bei knapp 200 Milliarden Kubikmeter gelegen.Es sei allerdings keine Überraschung, dass Gazproms Exporte im Jahresvergleich deutlich sinken würden. Zunächst habe der milde Winter in den ersten Monaten des laufenden Jahres für eine schwache Gasnachfrage gesorgt, anschließend hätten natürlich die Lockdowns in vielen Ländern belastet. Der Erdgasriese rechne indes mit einem durchschnittlichen Preis von 130 Dollar je 1.000 Kubikmeter.Für das kommende Jahr werde wieder mit einem höheren Gasexport nach Europa gerechnet. Hinzu komme, dass die Lieferungen nach China gemäß der langfristigen Vereinbarung weiter steigen sollten. Bis zum Jahre 2025 solle die Volksrepublik dann jährlich fast 40 Milliarden Kubikmeter erhalten.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Konzern würden trotz der für 2020 natürlich wenig berauschenden Absatzzahlen relativ gut bleiben. Die mit einem 2021er-KGV von 5 und einem KBV von 0,3 extrem günstig bewertete Gazprom-Aktie werde aber wohl auch in den nächsten Wochen und Monaten ein Spielball der Politik bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: