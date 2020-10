Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,727 EUR (06.10.2020)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (07.10.2020/ac/a/a)



Die Pipelines nach China (Power of Siberia) und die Türkei (TurkStream) seien erst seit einigen Monaten in Betrieb, die Fertigstellung von Nord Stream 2 müsse hingegen immer wieder aufgeschoben werden. Doch der Vorstand des weltgrößten Erdgasproduzenten plane bereits neue riesige Pipeline-Projekte.Demnach würde Gazprom gerne die Liefermenge nach China noch weiter erhöhen. So berate das Gazprom-Management nun darüber, eine Pipeline mit einer Jahreskapazität von 30 Milliarden Kubikmeter zu errichten, die den Westen Chinas mit Gas beliefere. Darüber hinaus wäre auch eine Pipeline, die durch die Mongolei führen und eine Kapazität von 50 Milliarden Kubikmeter haben solle, denkbar.Die Expansion nach Asien sei für Gazprom absolut sinnvoll. Die dortige Gasnachfrage dürfte in den kommenden Jahren weiter wachsen - alleine schon, weil schmutzigere Energieträger substituiert werden sollten. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Weltmarktführer würden gut bleiben. Zudem sei die Bewertung mit einem 2021er KGV von 5 und einem KBV von 0,3 enorm günstig.