Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,545 EUR -1,09% (28.12.2020, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (29.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Gute Nachrichten aus dem Hause Gazprom. So habe der Rohstoffgigant zum einen bekannt gegeben, dass man ein Teilstück von Nord Stream 2 in Deutschland nun fertiggestellt habe. Im Januar solle nun mit den restlichen Bauarbeiten in dänischen Gewässern begonnen werden.Während die zweite Ostsee-Pipeline Gazproms ohnehin schon enorme Marktmacht in Europa weiter zementieren solle, steige diese auch relativ rasch in China. So habe Gazprom zuletzt sogar deutlich mehr Erdgas ins Reich der Mitte liefern können als ursprünglich vereinbart worden sei. Denn offenbar habe sich der Energiebedarf in China zuletzt deutlich rascher erhöht als erwartet.Es laufe weiterhin rund für Gazprom. Für Anleger mit einem schwachen Nervenkostüm bleiben die Anteile aber weiterhin ungeeignet, Mutige können bei der mit einem 2021er-KGV von 6 und einem KBV von 0,3 sehr günstig bewerteten Aktie hingegen weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 3,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 29.12.2020)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,573 EUR +0,73% (29.12.2020, 09:17)