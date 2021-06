Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,155 EUR +0,82% (04.06.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,15 EUR +0,74% (04.06.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (05.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Präsident Wladimir Putin habe am Freitag über die Fertigstellung des ersten von zwei Strängen der Ostseepipeline Nord Stream 2 informiert. Die Arbeiten am ersten Strang seien beendet, die Rohre verlegt und Gazprom sei bereit, die Leitung zu befüllen, habe er beim St. Petersburger internationalen Wirtschaftsforum gesagt. Auf russischer Seite sei die Pipeline startklar.Zuvor hätten die Behörden darüber informiert, dass in der kommenden Woche der Testbetrieb am russischen Teil der Leitung beginne. Russland sei bereit, weiterhin solche internationalen Projekte wie Nord Stream 2 umzusetzen, habe Putin betont. Der Kremlchef habe beim Wirtschaftstreffen gesagt, an dem auch Altkanzler Gerhard Schröder teilgenommen habe, dass der zweite Strang in zwei Monaten fertiggestellt werden könne. Die Befüllung hänge dann von der Erlaubnis der deutschen Behörden ab.Der russische Präsident habe den USA vorgeworfen, sie hätten mit ihrem Widerstand gegen Nord Stream 2 hauptsächlich eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt. Die USA würden ihr durch Fracking gewonnenes und dann verflüssigtes Gas als Alternative in der EU anbieten. Putin habe betont, dass russisches Pipeline-Gas "sauberer, billiger und verlässlicher" sei als das US-Produkt.Billiger sei auch der direkte Transport von Russland nach Deutschland - in Umgehung des bisher wichtigsten Transitlandes Ukraine. Auf die Frage, ob die Ukraine durch die Transitgebühren nicht wichtige Einnahmen verliere, habe Putin gesagt, dass Russland nicht für das "Durchfüttern" des Nachbarn zuständig sei. Die Ukraine habe immer wieder Sanktionen gegen das Projekt gefordert. Ein Sprecher der Nord Stream 2 AG habe bestätigt, dass die Rohrverlegung des ersten Pipelinestranges am Freitag abgeschlossen worden sei.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: