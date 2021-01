XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Deutschland Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol Deutschland: GAZ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol Deutschland: GAZ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Konzern habe Bilanz gezogen: So habe Gazprom nun bekanntgegeben, dass man im abgelaufenen Jahr einen Rückgang der Exporte um 10% auf 179,3 Mrd. Kubikmeter verbucht habe. Auf dem russischen Heimatmarkt seien indes 225,7 Mrd. Kubikmeter abgesetzt worden.Die Gründe für die sinkenden Exporte lägen auf der Hand: Im Zuge der Lockdowns in vielen Ländern Europas sei auch der Bedarf an Erdgas gesunken. Zudem habe erneut ein relativ milder Winter bereits in den Wochen vor Beginn der Lockdowns für eine schwache Nachfrage gesorgt. Die endgültigen Zahlen für 2020 seien daher nicht überraschend und auch kein Beinbruch.Stärker als der Absatzrückgang um 10% hätten Gazprom selbstverständlich die deutlich gesunkenen Energiepreise getroffen. Diese hätten zu kräftigen Einbrüchen beim operativen Gewinn geführt. Die Mehrheit der Experten sei jedoch überzeugt, dass das schwache 2020er-Ergebnis eher ein Ausrutscher gewesen sein dürfte. Für das laufende Jahr 2020 werde bereits wieder mit einem kräftigen Gewinnanstieg gerechnet.