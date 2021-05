Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,395 EUR +1,22% (12.05.2021, 16:28)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

5,395 EUR +1,41% (12.05.2021, 16:22)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (12.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen hätten wirklich gut geklungen. So sei es Gazprom gelungen, den Gas-Export in Länder außerhalb der ehemaligen Sowjetunion in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres um 28 Prozent zu steigern. Damit dürfte die Scharte aus den Vorjahren 2021 ausgewetzt werden. Doch beim Blick auf die Entwicklung der Gas-Exporte in den vergangenen Jahren stelle sich nun eine wichtige Frage.Und die laute: Seien die leichten Rückgänge der Jahre 2019 und 2020 nur vor allem witterungsbedingte Ausreißer nach unten oder bereits Vorbote einer nachhaltig sinkenden Gasnachfrage aus Deutschland, Frankreich & Co gewesen?Der Bau von Nord Stream 2 dokumentiere natürlich ganz klar, dass Gazprom selbst davon ausgehe, dass Europa in den kommenden Jahren deutlich mehr russisches Erdgas benötige als aktuell. Dafür spreche zum einen die Tatsache, dass die Gasreserven in der Nordsee sinken würden. Daher werde der Importanteil von Erdgas aus Norwegen und Großbritannien in den kommenden Jahren eher sinken, der von Russland eher steigen - andere Alternativen wären Fracking-Gas aus den USA oder Lieferungen aus Katar oder dem Iran.Darüber hinaus dürfte Gas im Rahmen der Energiewende vermutlich als Brückentechnologie gebraucht werden - auch wenn Deutschland langfristig (neuestes Ziel 2045) klimaneutral werden wolle, sprich ohne fossile Energieeinfuhren auskommen wolle. Schließlich würden sich etwa Gaskraftwerke relativ flexibel hochfahren lassen, sollten sie wegen einer schwankenden Stromerzeugung der Wind- und Solaranlagen benötigt werden.Mutige Anleger können bei der mit einem KGV von 5 und einem KBV von 0,4 sehr günstig bewerteten Gazprom-Aktie weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 3,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 12.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: