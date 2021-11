XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,04 EUR +1,13% (25.11.2021, 09:40)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (25.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Gazprom-Aktie ist und bleibt ein Politikum, so Thorsten Küfner. In den vergangenen Wochen hätten die Diskussionen vor allem wieder darum gekreist, ob und wann Nord Stream 2 in Betrieb genommen werden könnte. Dabei gerate fast in Vergessenheit, dass bei Gazprom auch ohne die zweite Ostsee-Pipeline der Rubel rolle - und zwar so richtig.Dementsprechend bullish hätten sich auch wieder einmal sämtliche Analysten gezeigt, welche die Gazprom-Aktie in dieser Woche näher unter die Lupe genommen hätten. So habe das Ergebnis aller vier Studien jeweils "kaufen" gelautet. Besonders zuversichtlich gestimmt sei weiterhin Mitch Jennings von SOVA Capital. Er beziffere den fairen Wert der Gazprom-ADRs auf 12,70 Dollar (11,32 Euro), woraus sich ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau ein sattes Aufwärtspotenzial von knapp 40 Prozent errechnen würde.DER AKTIONÄR sei für den sehr günstig bewerteten Weltmarktführer ebenfalls unverändert bullish gestimmt. Die Gazprom-Aktie sei nach wie vor attraktiv. Mutige können daher weiterhin am Ball bleiben (Stopp: 6,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,01 EUR +0,25% (25.11.2021, 09:54)