ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.04.2020/ac/a/a)



MoskauKulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Papier des russischen Rohstoffriesen habe sich an den vergangenen Handelstagen relativ robust präsentiert. Rückenwind habe die Gazprom-Aktie Ende der Vorwoche auch noch durch eine sehr positive Studie von Morgan Stanley erhalten. Aber auch viele andere Analysehäuser seien aktuell für den Dividendentitel zuversichtlich gestimmt. Den Angaben von Bloomberg zufolge würden aktuell acht der 15 Experten, die sich regelmäßig mit der Gazprom-Aktie befassen würden, zum Kauf raten. Sechs würden das Papier mit "halten" einstufen, nur einer empfehle Anlegern den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege aktuell bei 6,40 USD, also fast 30% über dem aktuellen Kursniveau.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Gazprom-Aktie positiv gestimmt. Die Bewertung erscheine - ein KGV von 4, ein KBV von 0,3 und eine Dividendenrendite von mehr als 8% - angesichts der großen Marktmacht und der langfristig guten Perspektiven deutlich zu niedrig. Mutige Anleger könnten daher weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 3,30 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,555 EUR -2,67% (24.04.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,617 EUR +0,48% (27.04.2020, 08:40)