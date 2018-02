Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,02 EUR +2,42% (20.02.2018, 14:56)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktie: Überdurchschnittlich starke Performance! AktienanalyseLange Zeit war es still um die Aktien des russischen Gaskonzerns Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) gewesen, am Dienstag hat die Aktie aber überdurchschnittlich stark zugelegt und noch ein Breakaway Gap etabliert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Als Grund für den Kursschub zu Beginn dieser Woche werde eine Meldung angeführt, wonach Gazprom ein Aktienrückkaufprogramm auferlegen könnte. Sollte sich der Rohstoffkonzern tatsächlich dazu entscheiden eigene Aktien zurückzukaufen, dürfte der Kurs dementsprechend weiter zulegen. Angesichts zahlreicher teurer Pipelineprojekte und hoher Schulden könnte das freie Kapital doch noch einer anderen Verwendung zugeführt werden.Technisch habe das Wertpapier in den letzten zwölf Monaten nicht unbedingt geglänzt, Verluste von 5,06 Euro auf 3,22 Euro hätten die erste Jahreshälfte in 2017 dominiert. Seit Sommer sei aber wieder eine erkennbare Aufwärtsbewegung zu verzeichnen, die zudem einen Boden um 3,68 Euro habe aufstellen können. Im heutigen Handel sei es sogar gelungen, die 50-Tage-Durchschnittslinie dynamisch zu überschreiten, wodurch nun weitere Kapitalzuflüsse folgen könnten und sich für ein kurzfristiges Long-Investment eignen würden.Ausgehend von einer weiteren Erholungsbewegung der Gazprom-Aktie könnte der Wert in den kommenden Tagen zunächst bis in den Bereich von 4,15 Euro zulegen. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit eines baldigen Tests der Jahreshochs von 4,32 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.02.2018)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,01 EUR +2,30% (20.02.2018, 14:40)