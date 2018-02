Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,21 EUR +2,18% (26.02.2018, 12:07)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (26.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner von "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) weiter zugreifen.Der Konzern habe im vergangenen Jahr stetig neue Exportrekorde gemeldet. Wegen der aktuellen Kältewelle in Europa sollte sich dieses Szenario 2018 wiederholen. So sei am Samstag mit Gaslieferungen von 655,2 Mio. Kubikmetern in Westeuropa der vierte Rekordtag in Folge verbucht worden.Gazprom habe ferner betont, dass neue Rekorde am Wochenende ungewöhnlich seien, weil der Gasverbrauch an den arbeitsfreien Tagen eher sinke. Ebenfalls sehr positiv für Gazprom: Im Zuge der stetig steigenden Nachfrage seien auch die Gaspreise deutlich gestiegen: So liege der Spotpreis für 1.000 Kubikmeter Erdgas jetzt bei 290 Euro. Anfang Februar seien es noch gerade einmal 187 Euro gewesen, ein Plus von 55%.Die Aussichten würden sich weiter aufhellen. Das Chartbild des Wertpapiers stimme zuversichtlich, die Bewertung sei enorm günstig und das Sentiment helle sich weiter auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,22 EUR +1,93% (26.02.2018, 12:15)