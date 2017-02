Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.02.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktie: Mutige Anleger werden langfristig Freude an Gazprom haben! AktienanalyseNach Ansicht von Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", eignet sich die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) nach wie vor nur für mutige Anleger.Gazprom sei von den politischen Entwicklungen sehr abhängig. Zuletzt habe es sich gezeigt, dass Donald Trump doch nicht so Russland-freundlich agieren werde. Von daher sei die Gazprom-Aktie recht schnell wieder nach unten gegangen. Wer gute Nerven habe, könne vielleicht eine Bodenbildung abwarten und auf dem aktuellen Niveau bei der Gazprom-Aktie zugreifen. Engagierte Investoren könnten dabei bleiben und den Stopp beachten. Der Börsenexperte verweise auf ein KGV von 3 bei Gazprom sowie auf eine relativ solide operative Entwicklung.Gazprom werde zwar eine sehr volatile Aktie bleiben.Mutige Anleger werden aber langfristig an der Gazprom-Aktie Freude haben, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.02.2017)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,33 EUR -1,25% (27.02.2017, 17:35)