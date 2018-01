ISIN Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.01.2018/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das habe es bei der Gazprom-Aktie wirklich lange Zeit nicht mehr gegeben: An sieben aufeinanderfolgenden Handelstagen habe sich der Titel nun verteuert und dabei knapp 10% an Wert gewonnen. Die aktuelle Kursrally werde natürlich von der zuletzt starken Ölpreisentwicklung angefeuert.Die zu erwartende Kurskorrektur wäre für nicht investierte (mutige) Anleger eine gute Gelegenheit, noch zuzugreifen. Wichtig wäre, dass im Falle einer Korrektur nicht die horizontale Unterstützung von 4,68 USD unterschritten werde. Nach dem Bruch des langfristigen Abwärtstrends wäre der Weg nach oben dann für die Gazprom-Aktie wieder bis zunächst 5,31 USD frei, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2018)