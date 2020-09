Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die LupeDas Jahr 2020 werde zweifellos mit einem eher mauen Ergebnis für den russischen Rohstoffriesen Gazprom beendet werden. Doch viele Experten seien sich relativ sicher, dass der Konzern im kommenden Jahr wieder riesige Gewinne scheffeln werde.Für das laufende Jahr würden die Analysten durchschnittlich noch einen Umsatzrückgang von 118 auf 87 Milliarden Dollar erwarten. Der Nettogewinn dürfte auf 5,4 Milliarden Dollar schrumpfen.Für das kommende Jahr würden die Experten aber wieder von steigenden Erträgen ausgehen. So werde mit Erlösen von 98 Milliarden Dollar gerechnet. Das Nettoergebnis dürfte sich den Prognosen zufolge auf 11,3 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln.Für das Jahr 2022 werde aktuell mit einem weiteren Umsatzanstieg auf 108 Milliarden Dollar und einem Gewinn von satten 15,4 Milliarden Dollar gerechnet. Zum Vergleich: Gazproms gesamter Börsenwert belaufe sich derzeit nur auf 56 Milliarden Dollar.Anleger sollten die spannende Dividendenperle unbedingt auf der Watchlist belassen, aber mit einem Einstieg angesichts des angeschlagenen Charts vorerst noch weiter abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link