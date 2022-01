Hannover (www.aktiencheck.de) - Gas, Kohle und CO2 treiben den Börsenpreis für Strom weiter vor sich her, so die Analysten der Nord LB.Gas stehe weiterhin im Zentrum. Die Importe aus Russland hätten 2021 23% unter 2019 gelegen. Insgesamt sei eine Lücke von 13% entstanden (www.bruegel.org). Die europäischen Speicherstände hätten im Dezember noch einmal 12 Prozentpunkte verloren und seien mit knapp 56% zu diesem Jahreszeitpunkt so niedrig wie seit 2010 nicht. Auf die Nachricht, dass das Preisniveau LNG-Tanker in Richtung Europa locke, habe dem Preis erst einmal die Spitze genommen. Von einer Rückkehr zur Normalität sind wir aber weit entfernt, da nach wie vor zu wenig Gas aus Russland kommt, insbesondere via Ukraine, so die Analysten der Nord LB. Den Spotpreis habe in KW 51 und 52 eine reiche Windausbeute gedämpft; ein Anteil der Erneuerbaren von 60% sei aber dauerhaft kaum zu halten. Das Preisniveau von Strom- und Gas dürfte allerdings nicht noch weiter steigen, weil inzwischen Nachfrage in der Industrie zerstört werde.Die Preise für Öl hätten sich ebenfalls fester gezeigt, obwohl die OPEC+ an ihrer Förderpolitik festhalte und im Februar 400k b/d mehr fördern möchte. Der Markt bezweifele, inwieweit die freien Kapazitäten das wirklich hergeben würden, zumal nun auch die Förderung von 1,6 Mio b/d in Kasachstan b/d gefährdet sei. Alles in allem sehe es so aus, als könnte die Rally an den Energiemärkten nur durch einen Konjunktureinbruch gefährdet werden. Die Industrieproduktion kühle sich nicht nur in Deutschland bereits ab. (07.01.2022/ac/a/m)