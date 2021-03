Börse Frankfurt-Aktienkurs GasLog Partners-Aktie:

2,36 EUR -10,94% (03.03.2021, 08:00)



NYSE-Aktienkurs GasLog Partners-Aktie:

2,97 USD -3,26% (02.03.2021, 22:10)



ISIN GasLog Partners-Aktie:

MHY2687W1084



WKN GasLog Partners-Aktie:

A112DR



Ticker-Symbol GasLog Partners-Aktie:

03G



NYSE-Symbol GasLog Partners-Aktie:

GLOP



Kurzprofil GasLog Partners:



GasLog Partners (ISIN: MHY2687W1084, WKN: A112DR, Ticker-Symbol: 03G, NYSE-Symbol: GLOP) besitzt, betreibt und erwirbt LNG-Transportunternehmen (Liquefied Natural Gas) im Rahmen mehrjähriger Chartas. Zum 5. August 2020 betrieb das Unternehmen eine Flotte von 15 LNG-Transportunternehmen mit einer durchschnittlichen Tragfähigkeit von rund 158.000 Kubikmetern. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Piräus, Griechenland. (03.03.2021/ac/a/n)







Piräus (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von GasLog Partners ein:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP starten eine Leerverkauf-Attacke gegen die Aktien von GasLog Partners (ISIN: MHY2687W1084, WKN: A112DR, Ticker-Symbol: 03G, NYSE-Symbol: GLOP).Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 01.03.2021 eine Short-Position in Höhe von 0,50% der Aktien von GasLog Partners aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den GasLog Partners-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,50% der GasLog Partners-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze GasLog Partners-Aktie: