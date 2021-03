Börsenplätze GameStop-Aktie:



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (20.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Millionen US-Bürger bekämen seit vergangenem Samstag ihre Stimulus-Schecks von 1.400 USD. Sie seien ein wesentlicher Teil des 1,9 Bio. USD schweren Konjunkturpakets von US-Präsident Joe Biden. Einige Wall-Street-Profis würden glauben, dass die Menschen - statt den Konsum anzukurbeln - das Geld in (hochspekulative) Aktien investieren würden - womöglich gar den Kurs des kriselnden Videospielhändlers GameStop erneut hochzocken könnten. Die Bank of America jedenfalls halte das für unwahrscheinlich.Die Bank of America (BofA) habe die Anzahl der Gespräche auf der Online-Plattform "Reddit" untersucht, die sich auf das Handelsvolumen von GameStop und das Interesse an Leerverkäufen beziehen würden, die eng mit dem Anstieg der Aktien des Einzelhändlers korreliert seien. Die US-Bank habe ganz konkret begonnen, Reddit-Diskussionen über die Stimulus-Schecks zu überwachen. Die BofA sei zu dem Analyseergebnis gekommen, dass sich der unglaubliche Kursanstieg und Fall der GME-Aktie - aufgrund der "Biden-Geldspritze" für die US-Verbraucher - wohl nicht wiederholen werde."Die Gespräche über das Konjunkturprogramm scheinen ihren Höhepunkt erreicht zu haben und die GME-Aktie ist in den letzten Tagen gefallen", habe BofA-Analytics-Research-Analyst Curtis Nagle den Kunden gesagt. "Die Anzahl der jüngsten Gespräche, die sowohl GME als auch das Stimulus-Thema beinhalten, ist gering. Die GME-Handelsvolumina gehen ebenfalls stetig zurück und das Short-Interesse ist deutlich gesunken", habe er hinzugefügt.GameStop berichte am Dienstag, den 23. März, über aktuelle Quartals-Zahlen. Die BofA erwarte ein enttäuschendes Quartal, da die zuvor bekannt gegebenen Ergebnisse für das Weihnachtsgeschäft bereist sehr enttäuschend gewesen seien. Das vierte Quartal mache typischerweise den Großteil des GME-Gewinns im Jahr ausmacht, so Nagel.Die GameStop-Aktie sei ein reines Zocker-Papier. Anleger, die ein solides Investment suchen würden, sollten einen richtig großen Bogen um den Titel machen. Allenfalls sehr erfahrene und hartgesottene Trader könnten auf kurzfristige Entwicklungen wetten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link