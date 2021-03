Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

137,28 EUR +38,12% (25.03.2021, 19:36)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

164,85 USD +36,99% (25.03.2021, 19:22)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (25.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Das Papier des US-Unternehmens lege die nächste Kehrtwende hin und schieße am Donnerstag wieder deutlich nach oben. Am Vortag sei noch ein kräftiges Minus zu Buche gestanden. Parallel zu den Kapriolen der GameStop-Aktie gehe das Stühlerücken im Vorstand weiter. Beständig sei bei GameStop wohl nur noch die Volatilität.Nach fast 34% Verlust am Mittwoch lege die GameStop-Aktie am Donnerstag wieder kräftig zu und liege aktuell knapp 35% im Plus. Die enttäuschenden Geschäftszahlen schienen bei den Anlegern keinen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.In den Reddit-Boards herrsche vielmehr Euphorie darüber, dass der Investor und Mitbegründer von Chewy, Ryan Cohen, in den Vorstand eingezogen sei. Ihm würden viele User zutrauen, das Unternehmen erfolgreich zu einem E-Commerce-Player zu transformieren. Gleichzeitig würden 8 der 13 Direktoren von GameStop aus dem Vorstand ausscheiden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GameStop-Aktie: