NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

156,01 USD -6,32% (15.04.2021, 16:46)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (15.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der GameStop-Aktie bleibe die Volatilität erhalten. Der Chart sehe immer wieder wie Herzinfarkt aus, bemerke der Aktienprofi. Bei GameStop seien zwei Dinge zu beachten. Das eine sei die enorme Fan Base. Zum anderen müsse man in den kommenden Quartalen schauen, inwiefern das neue E-Commerce-Konzept umgebaut werden könne. Es ist wichtig, ob mithilfe der Kundenbasis am Ende etwas Besonderes entstehen kann - denn, wenn nicht, dann wird sich herausstellen, dass die GameStop-Aktie zu teuer ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:130,95 EUR -5,99% (15.04.2021, 17:00)