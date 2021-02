Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

52,52 EUR +16,67% (05.02.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

63,77 USD +19,20% (05.02.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol Deutschland GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (07.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Zwei Wochen seien vergangen, seit die GameStop-Aktie zu ihrer historischen Rally angesetzt habe, in deren Verlauf das Papier des Spiele-Einzelhändlers um mehr als 2.000% im Wert auf 483 USD geflogen sei. Einige Anleger seien quasi über Nacht zu Millionären geworden, andere, allen voran Shortseller wie Melvin Capital, hätten Milliarden verloren und hätten zeitweise um ihre Existenz kämpfen müssen - oder hätten sogar um ihre persönliche Sicherheit gefürchtet, wie z.B. der Shortseller Andrew Left von Citron.Neo-Broker wie Robinhood und Trade Republic hätten ob des Chaos vorübergehend den Handel mit den Aktien von GameStop, aber auch mit AMC Entertainment und weiteren Titeln beschränkt, die in dem Sog mit in die Höhe gerissen worden seien. Rufe nach Regulierung seien laut geworden - von den Profis an der Wall Street und nicht etwa von den vermeintlichen Reddit-Amateuren auf WallStreetBets (WSB), von denen sie gerade an die Wand gespielt worden seien. Die hätten zwar auch nach staatlicher Aufsicht gerufen, aber aus anderen Gründen: Sie würden sich von den Brokern wegen des Handelsstopps um ihre Gewinne betrogen fühlen und selbst aus der Spitzenpolitik würden sie mit ihrer Sicht der Dinge Zustimmung erhalten.All der aufgewirbelte Staub beginne sich zwar langsam zu legen, viele Fragen seien aber offen. Seien WSB und deren Attacken auf die Shortseller ein einmaliges Phänomen gewesen? Oder würden wir gerade Zeugen einer Demokratisierung der Aktienmärkte, in der Privatanleger die gleichen Chancen hätten wie institutionelle Investoren? Einige Fragen würden erst in der Zukunft beantwortet werden, auch jene nach der Haftung der Neo-Broker für die Unterbrechung des Handels.