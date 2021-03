Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

110,62 EUR +11,30% (25.03.2021, 11:33)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

120,34 USD -33,79% (24.03.2021, 21:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (25.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die GameStop-Aktie habe gestern 34% verloren. Da habe es einen richtigen Schlag in den Nacken gegeben, stelle der Aktienprofi fest. Der Wert habe schon schwach aufgemacht. Dann habe sich die ganze Sache ein bisschen stabilisiert. Bei GameStop sehe es wie folgt aus: Entweder würden die Leute hoffen und dann gehe der Wert wie eine Rakete ab oder in die andere Richtung, wenn ein wenig Skepsis im Hinblick auf das Geschäftsmodell angebracht sei.Es habe nicht ausgereicht, dass GameStop gesagt habe, dass man den E-Commerce und seine Technologieplattform stärken wolle. Das würden nämlich alle Einzelhändler machen. Darauf könnte man eine Kursrallye nicht aufbauen. Laut dem Börsenexperten sei die Stimmung bei WallStreetBets zwar weiterhin zuversichtlich und von daher sei sicherlich kein Druck zu erwarten. An der Börse sehe man aber den Verkaufsdruck. Die Situation bei GameStop ist insgesamt so erratisch, dass man hier nur eine ganz kleine Position eingehen sollte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 25.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie: