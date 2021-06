Börsenplätze GameStop-Aktie:



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (11.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Zwar würden die Reddit-Aktien in dieser Woche schwächeln und teils mit kräftigen Verlusten kämpfen. Doch nach dem raketenhaften Anstieg seien es vor allem die Hedgefonds, die mit den Aktien von GameStop, AMC, Bed Bath & Beyond, Clover Health und BlackBerry heftig im Minus liegen würden.Laut Insiderquellen der "Financial Times" sei der Hedgefonds Melvin Capital in diesem Jahr um 44,7 Prozent eingebrochen - und zu Jahresbeginn habe es zweitweise noch schlimmer ausgesehen. Es seien Verluste, die sich im Mai entgegen dem Trend im breiten Markt mit einem Minus von vier Prozent fortgesetzt hätten.In der Hochphase des GameStop-Squeezes habe Melvin Capital bereits 4,5 Mrd. Dollar verbrannt und habe mit einer Finanzspritze von 2,75 Mrd. Dollar wieder aufgepäppelt werden müssen. Seither habe der Hedgefonds zwar angegeben, seine GameStop-Positionen aufgegeben zu haben. Doch die Assets Under Management hätten sich laut der "Financial Times" bis Anfang Juni auf elf Milliarden Dollar erhöht und es bleibe unklar, woher die Mai-Verluste stammen würden.DER AKTIONÄR rät unverändert von einem Investment in GameStop, AMC, Bed Bath & Beyond, Clover Health und BlackBerry ab, so der Experte Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 11.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link