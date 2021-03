Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

143,14 EUR -11,43% (23.03.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

181,75 USD -6,55% (23.03.2021, 21:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (24.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Es seien wilde Wochen für GameStop-Anleger gewesen, in denen reichlich spekuliert worden sei. Nun habe das US-Unternehmen aber die Quartalszahlen vorgelegt.GameStop habe im vierten Quartal 2,12 Mrd. USD Umsatz bei Gewinnen je Aktie von 1,19 USD erlöst. Trotz um 12% sinkender Umsätze in den Läden, die aufgrund der Corona-Krise teilweise geschlossen gewesen seien, habe der Anstieg im E-Commerce-Geschäft um 175% für ein solides Krisenquartal gesorgt. Im Vorjahresquartal habe der Spielehändler mit 2,19 Mrd. USD nur etwas mehr umgesetzt. Analysten hätten jedoch aufgrund des anhaltenden Gaming-Booms mehr erwartet. Die Experten hätten mit Erlösen von 2,24 Mrd. USD bei deutlich höheren Gewinnen je Aktie gerechnet.Doch auch wenn 2021 laut GameStop-CEO George Sherman der Fokus weiterhin auf einer Verbesserung des E-Commerce liegen solle und hier klare Verbesserungen erzielt worden seien, bleibe "Der Aktionär" skeptisch. Denn selbst in einem optimalen Szenario bleibe das Unternehmen aktuell deutlich überbewertet, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2021)Börsenplätze GameStop-Aktie: