NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

185,80 USD +2,48% (30.03.2021, 17:14)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (30.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.GameStop habe sich einen neuen Manager von Amazon geschnappt. Der solle jetzt für das zukünftige Wachstum verantwortlich werden. Momentan sei alles das, was Expertise in das Unternehmen bringe und dafür sorge, dass Anleger mehr Vertrauen in GameStop gewinnen würden, herzlich willkommen, meine der Börsenexperte. Die GameStop-Aktie habe nämlich innerhalb kurzer Zeit so stark gestiegen, dass man jetzt versuche, das Ganze vertrauenswürdig weiter zu führen. Man habe ein paar richtige Schritte gemacht, ein paar Enttäuschungen seien auch dabei gewesen. Man muss bei GameStop noch abwarten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:158,64 EUR +3,01% (30.03.2021, 17:29)