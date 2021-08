Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

182,95 EUR +30,31% (24.08.2021, 21:46)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

209,09 USD +26,81% (24.08.2021, 21:31)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (24.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Es gehee schon wieder los. Die Meme-Stock-Zockerei scheine in die nächste Runde zu gehen. Die Reddit-Liebling wie GameStop, AMC Entertainment, Naked Brand Group und Tonix Pharmaceuticals würden am Dienstagabend wieder stark zulegen.Die GameStop-Aktie stehe aktuell rund 24% im Plus. Dabei steige das Handelsvolumen auf über 4 Mio. gehandelte Aktien an, bis Handelsschluss würden laut Bloomberg rund 5,3 Mio. erwartet. Im Vergleich: Das durchschnittliche Handelsvolumen habe zuletzt bei 1,33 Mio. Aktien gelegen.Ob die Kurssprünge erneut von der Reddit-Community getrieben seien, sei dieses Mal aber noch unklar. Momentan schienen die Kurssprünge selbst die Reddit-Jünger zu verwundern. So laute einer der aktuellen Top-Posts im Reddit-Bord: "Okay, who turned the GME back on?!".Meme-Aktien wie GameStop seien noch immer exorbitant zu hoch bewertet. "Der Aktionär" bleibe dabei: Die Reddit-Aktien seien reine Zockerpapiere, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2021)Börsenplätze GameStop-Aktie: