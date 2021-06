Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

179,10 EUR +2,14% (28.06.2021, 21:58)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

213,25 USD +1,79% (28.06.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (28.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Man liebe ihn, oder nicht, dazwischen gebe es nichts. Die Rede sei von GameStop, dem traditionsreichen Games-Filialisten mit Turnaround-Fantasie. Um mehr als 1.000% sei die Aktie 2021 im Wert gestiegen, allen Unkenrufen und verbalen Knüppeln von Hedgefonds und Kritikern zum Trotz. Zuletzt sei es mit dem Papier des US-Unternehmens aber wieder abwärts gegangen. Jetzt ziehe ein Analyst Konsequenzen.An GameStop würden sich die Geister scheiden: Könne der Konzern, der mit dem Handel von PC- und Konsolenspielen und entsprechendem Merchandising-Nippes sein Geld verdiene, das Ruder herumreißen und zukünftig profitabel werden? Vielleicht, wenn es gelinge, das Filialgeschäft mit einem funktionierenden E-Commerce-Konzept zu kombinieren. Aus diesem Grund habe sich das Unternehmen gleich zwei Top-Manager von Amazon.com ins Haus geholt, denn die sollten wissen wie es gehe.Colin Sebastian hingegen sei skeptisch, viel mehr aber offenbar genervt: von der enormen Volatilität der GamneStop-Aktie, der Einflussnahme der Reddit-Trader und einer aus seiner Sicht wenig nachvollziehbaren Firmenstrategie.Am Montag habe der Analyst beim US-Analystenhaus Baird nun die Konsequenz gezogen: "Wir setzen unser Rating und unser Kursziel vorübergehend aus, bis das Unternehmen die Geschäftsstrategie des neuen Managements klarer formuliert hat, was es den Investoren auch ermöglichen sollte, den inneren Wert des Unternehmens und die Aussichten für die künftige Generierung des freien Cashflow besser einzuschätzen", habe der Aktienprofi an die Kunden geschrieben.Ziehe Sebastian den Schwanz ein? Mit dieser Einschätzung tue man dem Analysten unrecht. Als einer von nur noch drei Analysten habe der Baird-Mann GameStop gecovert. Anfang 2019 habe er die Aktie zum Kauf empfohlen, in den Monaten darauf habe er einige Mal ein "halten" für den Titel vergeben, zuletzt Ende März.An der Wall Street sei man von Sebastians Rückzug wenig beeindruckt, die GameStop-Aktie lege am Montag weiter zu. Auf dem aktuellen Niveau bringe es das Unternehmen auf einen beeindruckenden Börsenwert von 15 Mrd. USD. Es werde Zeit, dass das neue Management seine Pläne kommuniziere. Ein bisschen E-Commerce könnte da zu wenig sein, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2021)