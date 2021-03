NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

280,4301 USD +13,58% (10.03.2021, 15:42)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienrally geht weiter - AktiennewsDie Aktie von GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) sprang vorbörslich um weitere 15% in die Höhe, womit der Videospielhändler auf dem besten Weg ist, die längste Serie von Tagesgewinnen seit sechs Monaten zu erzielen, so die Experten von XTB.Die Aktie sei in den letzten fünf Börsensitzungen um mehr als 108% in die Höhe geschnellt, einschließlich des Kursanstiegs vom Dienstag von 27%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens habe die Marke von 17 Milliarden Dollar überschritten. Im Gegensatz zum Januar werde die aktuelle Rally von den Erwartungen an das zukünftige Wachstum angetrieben, nachdem der Gründer und ehemalige CEO von Chewy, Ryan Cohen, der einer der größten Aktionäre von GameStop sei, beschlossen habe, ein neues Strategiekomitee zu leiten, das Wege zur Beschleunigung der digitalen Transformation des Unternehmens aufzeigen solle. Andere Meme-Aktien würden sich ebenfalls nach oben bewegen. AMC Entertainment (AMC.US) sei um 13% gestiegen und Blackberry (BB.US) habe mehr als 7% im vorbörslichen Handel gewonnen.Börsenplätze GameStop-Aktie:239,30 EUR +14,74% (10.03.2021, 15:56)