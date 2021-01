Börsenplätze GameStop-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

165,78 EUR -41,92% (28.01.2021, 22:01)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

193,60 USD -44,29% (28.01.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol Deutschland GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Mehrere US-Broker hätten Schritte unternommen, um den Handel mit GameStop-Aktien und -Optionen und anderen Wertpapieren einzuschränken. In einigen Fällen könnten Anleger nur ihre Positionen verkaufen und keine neuen eröffnen. Die Kurse der betroffenen Unternehmen würden mit kräftigen Kursverlusten auf die Nachricht reagieren.Auf der Microtrading-App Robinhood heiße es: "Angesichts der jüngsten Volatilität beschränken wir Transaktionen für bestimmte Wertpapiere auf den Schließen von Positionen, einschließlich $AMC, $BB, $BBBY, $EXPR, $GME, $KOSS, $NAKD und $NOK. Wir haben auch die Margin-Anforderungen für bestimmte Wertpapiere erhöht."Bei Interactive Brokers gehe man ähnlich vor: "Ab gestern Mittag (27.01.2021) hat Interactive Brokers den Handel mit AMC-, BB-, EXPR-, GME- und KOSS-Optionen aufgrund der außerordentlichen Volatilität an den Märkten liquidiert. Darüber hinaus erfordern Long-Aktienpositionen eine Marge von 100% und Short-Positionen bis auf Weiteres eine Marge von 300%."Inzwischen hat auch TradeRepublic in Deutschland den Kauf der Aktien von GameStop, AMC Entertainment, BlackBerry, Nokia, Express Inc. sowie Bed Bath & Beyond gesperrt. An der US-Börse würden die genannten Aktien deutlich unter Druck geraten.Die Entwicklungen um GameStop und Co würden äußerst spannend zu beobachten bleiben. Möglicherweise werde sich die Investmentlandschaft dadurch komplett verändern, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link