Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (30.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Die verrückten Kursbewegungen von GameStop, AMC Entertainment und Co hätten bei vielen Neobrokern für Chaos gesorgt. In den USA sei der Handel der sogenannten Meme-Aktien, die von Reddit-Tradern nach oben gepusht würden, beim beliebten Broker Robinhood weiter stark eingeschränkt.Das Kaufverbot von GameStop und Co habe am Donnerstag für viel Aufregung und Unverständnis gesorgt. Während TradeRepublic in Deutschland zurückgerudert sei und den Handel mittlerweile wieder zulasse, beschränke der bekannte US-Neobroker Robinhood den Handel weiter stark.Wer bereits im Besitz von GameStop-Aktien sei, dürfe demnach nur eine weitere Aktie kaufen. Bei Optionskontrakten sei der Kauf auf fünf beschränkt. Inzwischen habe der Broker die Zahl der "beschränkten Aktien" zudem von 13 auf 23 erweitert. Selbst ein etablierter Blue Chip wie AMD stehe auf der Liste. Das Eröffnen neuer Positionen sei derzeit zwar möglich, aber ebenfalls begrenzt - inwieweit hier Einschränkungen gelten würden, sei laut CNBC zuletzt noch unklar gewesen.Die Entscheidungen der Neobroker würden für einen Sturm der Entrüstung sorgen. Robinhood verspiele viel Vertrauen und dürfte Kunden verprellen - ähnlich wie es auch bei TradeRepublic nach dem zwischenzeitlichen Kaufverbot der Fall sei. Die Aktien von GameStop, AMC Entertainment und Co könne dies allerdings nicht stoppen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link