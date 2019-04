Tradegate-Aktienkurs GW Pharmaceuticals-Aktie:

GW Pharmaceuticals plc. (ISIN: US36197T1034, WKN: A1T980, Ticker-Symbol: GW2A, NASDAQ Ticker-Symbol: GWPH) ist ein britisches Pharmaunternehmen. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Entwicklung von rezeptpflichtigen Cannabinoidmedikamenten. Zum Portfolio gehört Epidiolex, ein oral zu verabreichendes Arzneimittel zur Behandlung von bei Kindern auftretender refraktärer Epilepsie. (09.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GW Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die GW Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: US36197T1034, WKN: A1T980, Ticker-Symbol: GW2A, Nasdaq-Symbol: GWPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.GW Pharmaceuticals sei ein früherer Cannabis-Player, der sich dann auf medizinisches Marihuana fokussiert habe. Man habe auch ein Produkt herausgebracht, das sich "Epidiolex" nenne. Das sei ein Medikament zur Behandlung besonderer Epilepsie-Erkrankungen bei Kindern. Das Geschäft laufe. Weshalb sei die GW Pharmaceuticals-Aktie gestern nachbörslich noch 4% gestiegen? Ein Konkurrent von GW Pharmaceuticals, der ein ähnliches Präparat auf den Markt habe bringen wollen, habe eine Schlappe von der FDA kassiert: Man habe gesagt, dass man das Produkt nicht brauche.Die GW Pharmaceuticals-Aktie ist dann entsprechend nach oben gegangen: Weniger Konkurrenz bedeutet nämlich etwas sicherere Umsätze in der Zukunft, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.04.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GW Pharmaceuticals-Aktie: