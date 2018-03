Tradegate-Aktienkurs GVC Holdings-Aktie:

10,73 EUR 0,00% (14.03.2018, 22:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs GVC Holdings-Aktie:

949,50 GBp -0,16% (15.03.2018, 11:53)



ISIN GVC Holdings-Aktie:

IM00B5VQMV65



WKN GVC Holdings-Aktie:

A1CWWN



Ticker-Symbol GVC Holdings-Aktie:

6GI



Kurzprofil GVC Holdings PLC:



GVC Holdings PLC (ISIN: IM00B5VQMV65, WKN: A1CWWN, Ticker-Symbol: 6GI) ist ein Wettanbieter aus Großbritannien mit Sitz auf der Isle of Man. Die GVC Holding ist an der Londoner Börse registriert. (15.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - GVC Holdings-Aktienanalyse von Analysten Roberta Ciaccia und Stuart Gordon von der Privatbank Berenberg:Roberta Ciaccia und Stuart Gordon, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GVC Holdings-Aktie (ISIN: IM00B5VQMV65, WKN: A1CWWN, Ticker-Symbol: 6GI).Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig habe Ende 2017 entschieden, dass das durch den Staatsvertrag von 2012 aufgestellte Verbot des digitalen Glücksspiels dem deutschen Grundgesetz entspreche, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Am 13. März sei die seit langem erwartete Begründung der Gerichtsentscheidung veröffentlicht. Einigen Anwälten zufolge seien die Argumente vage und würden den Betreibern genügend Spielraum lassen, ihre Geschäfte in Deutschland zu führen.Roberta Ciaccia und Stuart Gordon, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die GVC Holdings-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 1.200 GBp bestätigt. (Analyse vom 15.03.2018)Börsenplätze GVC Holdings-Aktie: