Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) (-2,2%) habe gestern vermeldet, dass man das Ölunternehmen Noble Energy (ISIN: US6550441058, WKN: 860720, Ticker-Symbol: NB6) (5,4%) für USD 5 Mrd. übernehmen wolle.



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) habe gestern am Nachmittag vorab das Ergebnis für das zweite Quartal berichtet und die durch COVID-19 bedingten Schäden in der Rückversicherung mit insgesamt rund EUR 700 Mio. beziffert. Unter dem Strich habe das Nettoergebnis mit rund EUR 600 Mio. dennoch die Markterwartungen deutlich übertroffen. Weiters werde man das Aktienrückkaufprogramm 2020/2021 über EUR 1 Mrd. aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten wegen Covid-19 nicht umsetzen.



Heute Morgen habe die Schweizer Großbank UBS Group (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) Quartalszahlen vorgelegt. In Q2 habe man zwar einen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal von 11% verzeichnet, dennoch habe der Reingewinn mit USD 1,23 Mrd. über den Erwartungen von USD 963 Mio. gelegen. (21.07.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Im Blickpunkt standen gestern die Pharmaunternehmen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) (+3,5%) und Pfizer (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) (+0,9%), welche von Großbritannien einen Auftrag zur Lieferung von 30 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten BNT162 erhalten hätten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.GlaxoSmithKline (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) sichere sich eine 10%-Beteiligung an CureVac und gehe mit der deutschen Firma eine Kooperation zur Entwicklung von bis zu fünf neuen Impfstoffen ein. In Summe investiere GlaxoSmithKline rund USD 1 Mrd.