XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

31,14 EUR -1,27% (01.10.2020, 15:31)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (01.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Der deutsche Leasingspezialist sei ins Fadenkreuz des britischen Finanzinvestors und Leerverkäufers Fraser Perring geraten. Das badische Unternehmen habe die Vorwürfe zwar als unbegründet zurückgewiesen. Die GRENKE-Aktie sei dennoch auf Talfahrt gegangen und habe sich bisher noch nicht nachhaltig von dem Kursrutsch erholen können. Mittlerweile ermittele die Finanzaufsicht in dem Fall.Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) führe zusätzlich zu ihrer vor wenigen Tagen gestarteten Sonderprüfung nach §44 Kreditwesengesetz bei GRENKE auch eine klassische Jahresabschlussprüfung durch. Damit übernehme die Bonner Behörde die Aufgabe der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), die eigentlich dafür zuständig sei. Es sei ein sehr seltener Vorgang.Grund für die umfassende Prüfung der Vorgänge bei der Leasingfirma swei der Bilanzskandal bei dem mittlerweile insolventen Zahlungsabwickler Wirecard. Die BaFin und die DPR seien dadurch in der Öffentlichkeit in schlechtes Licht gerückt. Ihnen werde vorgeworfen, die milliardenschweren Luftbuchungen, die schließlich zur Insolvenz von Wirecard geführt hätten, nicht entdeckt zu haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:30,94 EUR -1,59% (01.10.2020, 15:47)