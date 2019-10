Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

78,85 EUR -1,38% (07.10.2019, 15:18)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de (07.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Abermals würden die Zahlen des Finanzdienstleisters die eigenen Warnungen konterkarieren. Habe der Vorstand anlässlich des Halbjahresberichts noch die Gewinnprognose zurückgenommen, so vermelde er nun ein überraschend starkes drittes Quartal. Das Leasing-Neugeschäft sei gleich um 22,7% vorangekommen und habe damit deutlich über dem (unterjährig bereits angehobenen) Zielkorridor von 16 bis 19% gelegen. Ebenfalls kräftig um fast 20% sei der Deckungsbeitrag 2 geklettert, der den Ergebnisbeitrag des Vertragsvolumens über die gesamte Laufzeit abbilde. Und sogar noch etwas besser hätten sich die beiden kleineren Segmente Factoring und Bankgeschäft entwickelt, die mit Volumensteigerungen von 30,4% bzw. 28,4% hätten glänzen können.Für das Gesamtjahr sei der Vorstand daher wieder optimistischer und hebe die Prognosespanne für das Leasing-Neugeschäft auf 18 bis 21% an. Angesichts des deutlich verbesserten Deckungsbeitrags würden die Experten auch gewinnseitig ein Übertreffen der zum Halbjahr abgesenkten Prognose für wahrscheinlich halten. Und für das kommende Jahr sei mit weiteren Wachstumsimpulsen zu rechnen, allem voran, weil im ersten Halbjahr 2020 mit der Eröffnung einer ersten Filiale in Arizona der Eintritt in den milliardenschweren US-Markt vollzogen werde. Angesichts der stimmigen Perspektiven sei die Aktie mit einem 2020er KGV um 20 nicht ausgereizt.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleiben bei der GRENKE-Aktie investiert. Sie sähen das Kursziel bei 110,00 Euro. (Ausgabe 39 vom 05.10.2019)Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:78,65 EUR -1,63% (07.10.2019, 14:59)