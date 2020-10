Börsenplätze GRENKE-Aktie:



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (02.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Viceroy Research kritisiere seit Wochen die Bilanzierung und die Franchisestruktur beim GRENKE-Konzern. Der Manager des Anlaysehauses, Fraser Perring, habe u.a. Teile des Geschäftsmodells von GRENKE als Betrugskonstrukt bezeichnet, das badische Unternehmen würde falsche Zahlen ausweisen. Der Brite gehöre zu den Shortsellern der GRENKE-Aktie. GRENKE habe sich gegen die Betrugsvorwürfe gewehrt und Aufklärung versprochen. Seit dem Aufflammen der Diskussion befinde sich die GRENKE-Aktie auf Talfahrt. Nun lägen dem "Aktionär" mehr Details und Ausführungen der Viceroy-Research-Argumente vor.Aufgrund von Unterlagen spreche Viceroy Research von Betrug durch GRENKE und seine Geschäftspartner, den Werbevermarktern Viewble Media und Rhino Media, an britischen und irischen Vertragspartnern. Die Einzelhändler und teilweise auch Start-ups hätten mit Viewble und Rhino Verträge über Leasingprodukte von GRENKE geschlossen, als Sahnehäubchen seien ihnen Webeflächen- und schalten in den Webauftritten von Viewble Media und Rhino Media vertraglich zugesichert worden - völlig kostenfrei.Als die Vergütungen seitens Viewble Media an diese Kunden ab dem Herbst 2018 abrupt geendet hätten und die britische Firma insolvent geworden sei, sei der Aufschrei groß gewesen; sie seien auf den Kosten des Leasingvertrages mit GRENKE sitzen geblieben. Großteil der Kunden warte immer noch auf Entschädigung, so Viceroy Research.In der Abwicklung seien die Produkte von Viewble Media und Rhino Media bevorzugt durch den Broker Vission Asset Finance vermittelt worden. Hier sehe Viceroy Research die personale Union zwischen dem Vision Finance Mangement und der internen Sales Abteilung bei GRENKE Northern Ireland. Das Analysehaus Viceroy Research behaupte, beide Firmen seien letztendlich unter voller Kontrolle von GRENKE-Mitarbeitern gestanden, in konkreten Fall der Eheleute Jonathan und Sarah Launchbury. Das lege nahe, dass die Konzernzentrale in die Roundtripping-Aktivitäten eingeweiht gewesen sei, in jedem Falle aber Kenntnis über falschgemeldete Umsatz- und Ertragszahlen gehabt habe. Fraser Perring stelle damit durch den GRENKE-Vorstand zugesagte "straffe Compliance-System" erneut in Frage.Seit Freitag stehe GRENKE nun auch im Fokus der Financial Intelligence Unit (FIU), der Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls, melde das Handelsblatt. Das Wirtschaftsmagazin berufe sich dabei auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage. Die FIU reagiere damit auf die Vorwürfe des Analysehauses Viceroy Research."Wir suchen unsere Aktien, die wir shorten, grundsätzlich nach dem gleichen Muster aus: Unternehmen, die durch (auch ansatzweise) betrügerische Handlungen, mangelnde interne Aufsicht und Managementversagen auffällig werden, kommen auf unsere Verkaufsliste", habe Fraser Perring jüngst zu "AKTIONÄR TV" gesagt.Sollten sich die Vorwürfe der koordinierten Bilanzfälschung und des organisierten Roundtripping von Umsätzen bestätigen, dann sei mit GRENKE nach Wirecard ein weiterer deutscher Konzern in einen Skandal geschliddert, aus dem es kein Entkommen gebe. Die GRENKE-Aktie sei vor der Short-Attacke nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" gestanden und sie stehe dort auch nach dem Kurseinbruch nicht drauf, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link