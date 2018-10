Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

103,50 EUR +0,58% (04.10.2018, 14:39)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie: A161N3

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie: GLJ

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie: GKSGF

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de (04.10.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE: Aufwärtstrend dürfte sich fortsetzen - AktienanalyseDie SDAX-Aktie GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) gehört zu den großen Gewinnern des Börsenjahrgangs 2018, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit Silvester sei es um etwa ein Drittel nach oben gegangen. Aktuell notiere der Titel nur rund vier Prozent unter dem Allzeithoch.Vorstand Gilles Christ habe das positive Umfeld nun zum Verkauf von Aktien im Wert von gut 438.000 Euro genutzt. Angesichts der Insidertransaktion seien Anleger besonders gespannt gewesen, wie sich bei dem IT-Leasing-Spezialisten das Neugeschäft im dritten Quartal entwickelt habe. Aufschluss darüber habe GRENKE am 2. Oktober gegeben - kein anderes Unternehmen in Deutschland berichte schneller. Von Januar bis September habe das Leasing-Neugeschäft um 22,6 Prozent auf fast 1,72 Mrd. Euro zugenommen. Die Marge sei auf hohem Niveau geblieben. Aufgrund des guten Abschneidens habe das Unternehmen die im Juli angehobenen Jahresziele für das Wachstum im Leasing-Neugeschäft - 18 bis 22 Prozent - bestätigt.Die Zahlen machen Lust auf mehr: Der komplette Finanzbericht zum dritten Quartal und zu den ersten neun Monaten 2018 wird am 30. Oktober veröffentlicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 39/2018)Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:103,30 EUR +0,39% (04.10.2018, 16:50)