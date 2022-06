Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (09.06.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) unverändert zu kaufen.GK Software habe in den vergangenen Quartalen einen Paradigmenwechsel vollzogen. Die eigenentwickelte Software-Suite öffne sich zunehmend auch für Produkte von Drittanbietern. Dies verschaffe dem Unternehmen mit minimalem Mehraufwand zusätzliches Erlöspotenzial. Folgerichtig sei die Flexibilität der CLOUD4RETAIL-Plattform zuletzt im Zuge verkündeter Cloud-Kooperationen mit Microsoft (November 2020), IBM (Juni 2021) und AWS (Dezember 2021) spürbar gesteigert worden. In der jüngeren Vergangenheit sei dann via Plug-in bereits die Integration von vier Fremdlösungen erfolgt:- Lotterie-App von Abacus: Das Produkt "Lottery Everywhere" ermögliche das Angebot von Lotteriedienstleistungen an bereits vorhandener Point-of-Sale-Hardware. Dadurch entfalle für Einzelhändler die Anschaffung separater Lotto-Terminals.- Messtechnologie von My Size: "MySizeID" gebe personalisierte Größenempfehlungen beim Online-Shopping von Bekleidung. Dafür werde via mobiler Sensortechnologie ein Verbraucherprofil bei angeschlossenen Händlern erstellt. So werde gewährleistet, dass der Kunde unabhängig von Hersteller oder Größentabelle die richtige Passform erhalte.- In-Store-Kommunikation von ReAct: Die integrierte "Call-to-Action"-Software avisiere eine verbesserte Kommunikation und effizientere Vernetzung von Arbeitsprozessen. So werde eine von der Belegschaft oder proaktiv vom Gerät selbst gemeldete Aufgabe automatisch an relevante Kollegen z.B. über Smartwach, Tablet oder Headset übermittelt. Dies könne u.a. die notwendige Auffüllung eines Regals betreffen.Durch ein anhaltendes Wachstum des Innovationspartner-Ökosystems sollte GKs Produktportfolio ohne hohe Zusatzkosten weiter ausgebaut werden. Die verschiedenen Bausteine seien von den Einzelhändlern modular zu- und abbuchbar. Zwar dürfte der Erlösanteil von den bislang integrierten Partner-Produkten noch sehr gering ausfallen (MONe: < 2% in 2022). Nichtsdestotrotz verdeutliche die Offenheit der Plattform nach Erachten des Analysten die starke Innovationsfähigkeit GKs. Zudem sei sie eine logische Antwort auf die Herausforderungen der digitalen Transformation im Einzelhandel einerseits sowie der stark wachsenden Anzahl an Retail-Startups und somit potenziellen Kooperationspartnern andererseits. Zukünftig erwarte der Analyst ebenso eine Aufnahme der Partnerlösungen in das Portfolio des engsten Vertriebspartners SAP, wodurch die Reichweite nochmals steigen würde.GK treibe die Öffnung seiner Software-Suite für Drittlösungen rapide voran. Die relative Bedeutung der Partner-Produkte werde nach Erachten des Analysten sukzessive zunehmen. Zwar sei das derzeitige Ausmaß seines Erachtens zumindest quantitativ noch vernachlässigbar, das Potenzial dürfte aber groß sein. Zudem stehe dem zusätzlichen Erlöspotenzial nur ein minimaler Mehraufwand gegenüber.Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Empfehlung "kaufen" für die GK Software-Aktie und das Kursziel von 200,00 Euro. (Analyse vom 09.06.2022)