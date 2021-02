Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

Kurzprofil GK Software AG:



Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat sich die GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 319.000 Installationen in über 60 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Ihrer Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der man auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat das Unternehmen bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle seine Lösungen gesetzt. Seine Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte GK Software den Umsatz seit dem Börsengang verneunfachen und die Mitarbeiterzahl auf über 1.122 steigern.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die Lösungen weltweit vertreibt. (11.02.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GK Software: Rekordhoch in Sicht! AktienanalyseGK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) ist gut durch die Pandemie gekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das sei vor dem Hintergrund, dass der Softwarehersteller stark im zuletzt krisengebeutelten Einzelhandel tätig sei, erstaunlich. Bereits im Herbst habe die Gesellschaft mit robusten Halbjahreszahlen überrascht, die nicht nur mit hohem Erlöswachstum, sondern auch mit einer kräftigen Gewinnverbesserung geglänzt hätten. Zudem sei die durch die Pandemie angepasste Prognose, eine moderate Umsatzsteigerung bei einer deutlichen EBIT-Verbesserung zu erzielen, bekräftigt worden. In der Folge habe die GK Software-Aktie den hartnäckigen Widerstand um 70 bis 75 Euro nachhaltig überwinden können. Inzwischen sei der Titel sogar in dreistellige Kursregionen vorgedrungen.Die ersten Indikationen für das Gesamtjahr 2020 würden den positiven Trend untermauern. Demnach habe GK Software auch im vierten Quartal mehrere Neukunden gewonnen sowie Verträge mit bedeutenden Bestandskunden abgeschlossen. Insgesamt habe die Gesellschaft 2020 trotz der eingeschränkten Vertriebsmöglichkeiten insgesamt zehn neue Kunden auf vier Kontinenten gewinnen können. Das neu generierte Volumen an Cloud-Verträgen belaufe sich auf mindestens 48 Mio. Euro. Im klassischen Lizenzgeschäft hätten trotz der Einschränkungen durch Corona Umsätze von rund sieben Mio. Euro erzielt werden können.Angesichts dieser Resultate erwarte der Vorstand, "dass die Prognose der Gesellschaft für das Gesamtjahr erfüllt wird und eine leichte Ausdehnung der Umsätze mit einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität einhergehen wird".Ein Anlauf auf das Rekordhoch bei 135,50 Euro, das 21 Prozent entfernt liegt, ist nun denkbar, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2021)Börsenplätze GK Software-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:115,00 EUR +2,68% (11.02.2021, 12:15)