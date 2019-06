Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

68,60 EUR -0,29% (07.06.2019, 15:49)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software AG:



Seit seiner Gründung vor 25 Jahren hat sich die GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 223.400 Installationen in über 40 Ländern ist die GK Software AG einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Der Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der das Unternehmen auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat die GK Software AG bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle Lösungen gesetzt. Die Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte die GK Software AG den Umsatz seit dem Börsengang verdreifachen und die Mitarbeiterzahl verfünffachen.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die GK Software-Lösungen weltweit vertreibt. (07.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).Als Softwareanbieter für den filialisierten Einzelhandel verfüge GK Software über sämtliche Voraussetzungen, um eine große Erfolgsgeschichte zu schreiben. Das Unternehmen habe eine führende Marktstellung in Deutschland und Europa, sei hoch innovativ und zähle damit im Markt zu den technologisch führenden Anbietern. Dank der engen Zusammenarbeit mit SAP sei der Vertrieb global präsent, so dass inzwischen zahlreiche der weltweit führenden Einzelhändler zu den Kunden zählen würden. Zuletzt habe die Gesellschaft auch in den USA, dem wichtigsten Einzelhandelsmarkt der Welt, den Durchbruch geschafft.Gerade der letztgenannte Aspekt sei einer der größten Erfolge der letzten anderthalb Jahre. Mit inzwischen sechs US-Kunden könne GK Software nun auf ausreichende Referenzen verweisen, mit denen die weitere Kundengewinnung in den USA spürbar erleichtert werden dürfte. Die nächsten Herausforderungen bestünden nun darin, die Kundenprojekte effizient und profitabel abzuwickeln und auf dieser Basis endlich auch beim Ergebnis einen deutlichen Wachstumstrend zu entfalten.Diesbezüglich sei das letzte Geschäftsjahr klar enttäuschend gewesen, was aber zur Folge gehabt habe, dass GK Software eine Refokussierung auf das Thema Profitabilität vollzogen habe und sich nun explizit stärker darum bemühe, das Ziel einer möglichst schnellen Marktanteilssteigerung mit einer zumindest zufriedenstellenden Profitabilität in Einklang zu bringen.In Erwartung hoher Lizenzerlöse solle deswegen schon dieses Jahr eine deutliche Margensteigerung erzielt werden. Für 2020 strebe GK Software sogar unverändert eine EBIT-Marge (im Kerngeschäft) von rund 15 Prozent an. Auch Jakubowski habe seine Schätzungen, die von einem fortgesetzten und zunehmend profitablen Wachstum ausgehen würden, in der Grundstruktur unverändert gelassen. Trotz des erhöhten Verlustes im ersten Quartal kalkuliere er unter der Annahme steigender Lizenzerlöse und verbesserter Effizienz im Nordamerikageschäft für 2019 mit einem kräftigen Ergebnisanstieg und anschließend mit einer stetigen Margenverbesserung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: