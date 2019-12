Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

Seit seiner Gründung vor 25 Jahren hat sich die GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 223.400 Installationen in über 40 Ländern ist die GK Software AG einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Der Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der das Unternehmen auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat die GK Software AG bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle Lösungen gesetzt. Die Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte die GK Software AG den Umsatz seit dem Börsengang verdreifachen und die Mitarbeiterzahl verfünffachen.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die GK Software-Lösungen weltweit vertreibt. (04.12.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).GK Software habe das Wachstumstempo im dritten Quartal spürbar beschleunigt und auch das Ergebnis gegenüber dem ersten Halbjahr deutlich verbessert. Beides sei teilweise der Abrechnung von Leistungen aus Vorperioden zu verdanken, doch auch bereinigt um diesen Effekt wäre das Quartals-EBITDA nach Unternehmensangaben klar positiv ausgefallen. Da GK Software im dritten Quartal keine nennenswerten Erlöse aus Produktlizenzen erzielt habe, verdeutliche die Ergebnisentwicklung die großen Profitabilitätsfortschritte, die GK Software im Dienstleistungsgeschäft und hier insbesondere in Nordamerika erzielt habe.Auch wenn auf Neunmonatsbasis die Ergebnisse noch tiefrot seien, sehe sich GK Software auf dieser Grundlage auf einem guten Weg, um sowohl die Prognose für dieses Jahr (Ergebnisverbesserung gegenüber 2018), als auch die Zielsetzung, ab 2020 eine EBIT-Marge von rund 15 Prozent zu erwirtschaften, zu erreichen. Im Hinblick auf das laufende Jahr stelle das Unternehmen die Zielerreichung aber unter den Vorbehalt, dass aus der weiterhin sehr gut gefüllten Vertriebs-Pipeline ausreichend Lizenzerlöse noch in diesem Monat generiert werden könnten.Unabhängig davon, ob es gelinge, dürfte die Talsohle der Ergebnisentwicklung aber inzwischen durchschritten sein. Da der Analyst dieses Szenario seinen Schätzungen zugrunde lege, habe er seine Schätzungen nur im Detail angepasst. Im Hinblick auf das Kursziel habe sich aber dennoch eine größere Änderung ergeben, weil der Analyst nach dem Verkauf des Aktienpakets durch SAP fortan auf die Berücksichtigung einer Übernahmeprämie verzichte. Das neue Kursziel betrage nun 83,20 Euro (alt: 105,00 Euro), was aber gegenüber dem aktuellen Kurs weiterhin ein attraktives Kurspotenzial biete.Auf dieser Basis bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, das Urteil "buy" für die GK Software-Aktie. (Analyse vom 04.12.2019)